FrankfurtDie Europäische Zentralbank reduziert ab 2018 das Volumen ihrer monatlichen Anleihekäufe. Wie die Notenbank nach der Ratssitzung am Donnerstag bekanntgab, halbiert sich das Volumen ab Januar auf 30 Milliarden Euro pro Monat. Das neue Programm läuft bis September 2018. Über den Zeitraum war in den vergangenen Wochen kontrovers diskutiert worden. Die EZB kündigte allerdings an, das Volumen notfalls zu erhöhen oder den Zeitraum zu verlängern, sollte sich das Marktumfeld ungünstig entwickeln.

Bislang hatte die EZB pro Monat Anleihen im Wert von 60 Milliarden Euro gekauft und damit massiv Geld in den Markt gepumpt. In dieser Form läuft das Programm Ende des Jahres aus. Unmittelbar nach der Veröffentlichung verlor der Euro 0,4 Prozent.