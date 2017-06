Bild vergrößern Der EZB-Notenbanker bezweifelt, dass das Ziel der EZB noch realistisch sei. Reuters Bild:

Die Inflation solle sich auf zwei Prozent belaufen – lautet das Credo der Europäischen Zentralbank. Österreichs Notenbankgouverneur meldet an diesem Ziel nun Zweifel an. Hält die EZB also an der lockeren Geldpolitik fest?