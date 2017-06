FrankfurtDie Europäische Zentralbank berät an diesem Donnerstag in Estlands Hauptstadt Tallinn über ihre extrem lockere Geldpolitik. Volkswirten zufolge werden die Euro-Wächter wohl ein vorsichtiges Signal senden, dass die Zeit der Krisenpolitik nicht auf Dauer angelegt ist. So halten es manche Ökonomen für möglich, dass die Euro-Wächter ihren Zinsausblick leicht ändern. Es wäre auch eine Reaktion auf die andauernde Kritik aus Deutschland am EZB-Kurs. Den Leitzins, der seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent liegt, wird die Notenbank aber wohl nicht antasten. Auch Abstriche an ihren billionenschweren Anleihenkäufen wird sie laut Experten nicht vornehmen.