FrankfurtAm Donnerstag wird Mario Draghi vermutlich einen Schritt in Richtung einer Kurswende in der Geldpolitik wagen. Ökonomen gehen davon aus, dass die Notenbank beschließen wird, ihre umstrittenen Anleihekäufe ab 2018 zu reduzieren. Allerdings wird sie die Käufe wohl bei einem deutlich geringeren Volumen noch länger strecken und kein konkretes Datum nennen, wann sie auslaufen.

Vor allem in Deutschland fordern viele Ökonomen hingegen einen schnelles Ende der Käufe. Seit fast drei Jahren erwerben die EZB und die Notenbanken im Eurosystem in großem Umfang Staatsanleihen der Euro-Länder – derzeit für monatlich 60 Milliarden Euro. In einer am Dienstag veröffentlichten Studie wirft der Ökonom Friedrich Heinemann vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) der Notenbank vor, die Südländer bei ihren Käufen zu bevorzugen.