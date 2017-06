FrankfurtIWF-Chefin Christin Lagarde sieht die wachsende Ungleichheit in den Industrieländern als eine wichtige Ursache für den Wahlerfolg populistischer Bewegungen. „Wir haben das Ungleichheitsproblem unterschätzt“, sagte sie bei einer Veranstaltung der Bundesbank in Frankfurt. Eines der größten Risiken für die Weltwirtschaft bestehe darin, dass dieses Problem durch technologische Umbrüche noch verstärkt werden könnte.

Der Verwaltungsratschef der Schweizer Großbank UBS und frühere Bundesbank-Präsident, Axel Weber, betonte, dass die unkonventionelle Geldpolitik „starke Auswirkungen auf die Verteilung“ habe. Im Euroraum hat die Europäische Zentralbank (EZB) nicht nur den Leitzins auf null Prozent gesenkt, sondern nutzt seit der Krise auch so genannte unkonventionelle Mittel. So verlangt sie etwa von Banken, die über Nacht Geld bei ihr parken, einen Strafzins von minus 0,4 Prozent. Außerdem kauft sie für monatlich 60 Milliarden Euro Staatsanleihen der Euro-Länder.

Wenn es nach Axel Weber ginge, sollte die EZB nun möglichst schnell die unkonventionelle Geldpolitik beenden. „Ich denke, es ist Zeit für den Ausstieg.“ Ähnlich äußerte sich auch Bundesbank-Präsident Jens Weidmann. Er warnte, dass sich die EZB bei der näher rückenden Abkehr vom Kurs des billigen Geldes nicht von der Politik ausbremsen lassen dürfe. Er erneuerte zudem seine Kritik an den Staatsanleihenkäufen der EZB. „Im Kontext dieser Wertpapierkäufe beeinflussen Veränderungen der Geldpolitik die Finanzierungskosten der Regierungen direkter als Zinsbewegungen", sagte er. Die wichtige Grenze zwischen Geld- und Fiskalpolitik werde durch die Transaktionen verwischt.

Einen ersten Mini-Schritt hin in Richtung Kurswende hatte die EZB in der vergangenen Woche gewagt. Sie strich in ihrem Ausblick den bislang stets bekräftigten Hinweis auf die Option noch niedrigerer Zinsen. Zudem beschrieb sie erstmals seit Jahren die Konjunkturrisiken für die Euro-Zone als weitgehend ausgeglichen.