MailandEin Zusammenschluss mit dem Versicherer Generali ist nach Angaben der Großbank Intesa Sanpaolo derzeit lediglich Gegenstand einer Fallstudie. Wie die italienische Bank am Freitag weiter mitteilte, sei die Angelegenheit im Rahmen einer Analyse über Wachstumsoptionen thematisiert worden, wie sie regelmäßig erstellt werde.

Intesa hatte bereits am Vortag dementiert, ein Übernahmeangebot für den Versicherer vorzubereiten. „Intesa Sanpaolo dementiert entschieden, eine Offerte für Generali zu prüfen“, sagte ein Banksprecher. Die Großbank reagierte damit auf Marktspekulationen, die den Generali-Kurs deutlich in die Höhe getrieben hatten. Zunächst blieb unklar, ob Intesa kein Interesse mehr an Generali hat oder sich andere Optionen als eine Kaufofferte anschaut. Vergangene Woche hatte die Bank noch erklärt, mögliche Kombinationen mit dem Versicherungsriesen zu erwägen.