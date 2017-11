FrankfurtHier steht er nun und kann nicht anders. Am Freitagvormittag absolviert Georg Fahrenschon im Frankfurter Maintower seinen ersten öffentlichen Auftritt seit dem großen Knall. Im dunklen Anzug, wie es sich für den Spitzenfunktionär der deutschen Sparkassen gehört, steht er auf dem Podium und spricht über die Themen, über die man als Verbandspräsident einer Bankengruppe in diesen Tagen eben so spricht – die Politik der Europäischen Zentralbank zum Beispiel.

Eigentlich alles Routine, die 63. Kreditpolitische Tagung der Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, ein Auftritt wie ihn Fahrenschon im Dutzend absolviert. Doch genau das ist das Dilemma des Sparkassenpräsidenten in diesen Tagen. Routine gibt es für ihn nicht mehr, seit am vergangenen Dienstag, ausgerechnet einen Tag vor seiner geplanten Wiederwahl, durchsickerte, dass die Münchner Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl wegen vorsätzlicher Steuerhinterziehung erlassen hat.

Und doch muss Fahrenschon bei seinem Auftritt in Frankfurt so tun, als wäre alles wie immer. Es gilt zu beweisen, dass er allenfalls ein Sparkassenpräsident auf Bewährung ist und keiner auf Abruf. Es gilt zu demonstrieren, dass er und sein Verband trotz des Skandals handlungsfähig sind.

Den Mitte der Woche in Berlin versammelten Sparkassenfürsten blieb am Ende nichts anderes übrig als die Wahl zu verschieben, bis der Fall Fahrenschon vor Gericht entschieden ist. Bis dahin will der Sparkassenpräsident an seiner Kandidatur für eine zweite Amtszeit festhalten. Im Verband jedoch werden die Zweifel immer lauter, ob er selbst bei einem günstigen Urteil der Münchner Richter noch der richtige ist, um mit den Größen der Politik, den Aufsehern und den Notenbanken auf Augenhöhe zu verhandeln.

In Frankfurt erwähnt Fahrenschon seine Steueraffäre mit keinem Wort, betont locker widmet er sich vor seinem Auftritt dem Small Talk mit den anderen Rednern. Die Steueraffäre wird im Maintower von niemandem thematisiert. Natürlich ist der Skandal der Elefant im Raum, den alle ignorieren wollen, der sich aber nicht ignorieren lässt.

So manche Bemerkung, die an diesem Tag fällt, erscheint plötzlich zweideutig. „Vieles wird zusehends schlechter, aber nichts wird wegsehend besser“, zitiert Bundesbankvorstand Andreas Dombret den österreichischen Kabarettisten Helmut Qualtinger. Mit dem Zitat will Dombret eigentlich vor den Folgen des Brexits warnen. Aber auch Fahrenschon hat zu lange weggesehen, als er seine Einkommens- und Umsatzsteuererklärung mit jahrelanger Verspätung abgegeben hat.