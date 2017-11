Das Geschäftsklima bei diesen Venture-Capital-Fonds hat sich vor allem wegen der vorteilhaften Ausstiegs- und Fördermöglichkeiten weiter verbessert. Auch das Einsammeln neuer Gelder und das Innovationsklima werden von den Marktteilnehmern in Deutschland als sehr gut eingeschätzt. „Das beispiellos gute Fundraisingklima kommt nun auch bei den Start-ups an“, sagt Jörg Zeuner, Chefvolkswirt der KfW . Die Finanzierungsrunden würden größer, gegenüber 2012 seien sie heute mehr als doppelt so groß.

Im sogenannten Spätphasensegment - zu dem die Buy-out-Fonds zählen - hält der Unmut über die hohen Bewertungen an, das Geschäftsklima ist aber insgesamt gut. Die Unzufriedenheit mit den verlangten Kaufpreisen nimmt jetzt schon das sechste Quartal in Folge zu. „Wer nicht die Zeit oder die Nerven hat, auf eine Reduzierung der Kaufpreise zu warten, die derzeit nicht ersichtlich ist, der muss sich auch um Neuinvestments kümmern. Auch wenn die Kaufpreise aus Käufersicht schmerzhaft hoch sind“, sagt Tobias Schneider von der Kanzlei CMS. Erleichtert werden neue Engagements durch die nahezu grenzenlose Verfügbarkeit von Krediten für Übernahmefinanzierungen. Und da, wo Banken nicht mehr mitziehen wollen, springen oftmals die privaten Kreditfonds ein, die in den vergangenen Jahren immer stärker in Erscheinung treten.