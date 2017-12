FrankfurtWeihnachtsüberraschung für die Kunden der Allianz Leben: Nach drei Jahren mit sinkenden Zinsen hält Deutschlands größter Lebensversicherer die Gesamtverzinsung auf klassische Policen mit lebenslangen Zinsgarantien im nächsten Jahr stabil bei 3,4 Prozent, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Diese Verträge machen immer noch den größten Teil des Bestandes aus.

Jedes Jahr um diese Zeit wird in der Branche mit Spannung erwartet, wie sich der Marktführer positioniert, denn viele andere Anbieter orientieren sich daran. Die gesamte Branche ächzt unter der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank, denn traditionell wird der Großteil der Kundengelder in sichere Anlagen wie Staatsanleihen investiert, die kaum noch etwas abwerfen. In den vergangenen drei Jahren hatte Allianz Leben die Verzinsung schrittweise abgesenkt.