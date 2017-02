DüsseldorfDas zweitgrößte deutsche private Geldhaus, die Commerzbank, hat ihre Geschäftszahlen für 2016 vorgelegt. Demnach fiel das Konzernergebnis nach Steuern auf 279 Millionen Euro, nach 1,084 Milliarden Euro 2015. „Hauptgründe waren herausfordernde Marktbedingungen und das anhaltende Negativzinsumfeld, das sich belastend auf den Zinsüberschuss auswirkte“, schreibt die Bank. Analysten hatten bereits mit dem deutlichen Rückgang gerechnet. Als Stütze erwies sich dabei das Geschäft mit Privat- und kleineren Firmenkunden, während das Geschäft mit größeren Firmenkunden schwächelte

Das operative Ergebnis vor Zinsen uns Steuern fiel ebenfalls, auf 1,399 Milliarden Euro, nach 1,942 Milliarden Euro im Vorjahr. Die Risikovorsorge lag im Geschäftsjahr 2016 bei 900 Millionen Euro (2015: 696 Millionen Euro). „Der Anstieg der Risikovorsorge im Vergleich zum vorangegangenen Jahr war durch die hohe Risikovorsorge für Schiffsfinanzierungen bedingt, die die schwierige Situation an den Schiffsmärkten reflektiert“, so die Bank in einer Mitteilung.