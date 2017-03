Alle drei Erstplatzierten bekamen lediglich ein festes Gehalt. Allerdings haben viele gesetzliche Krankenkassen, ähnlich wie Banken und Dax-Konzerne, ein System der variablen Vergütung etabliert. Dabei bekommt der Chef zusätzlich zu seinem Gehalt einen Bonus, je nach Leistung.

Wenn die Leistung wirklich am Bonus gemessen werden kann, so dürfte Gerhard Fuchs, Vorstandsvorsitzender der Audi BKK, aus Sicht seiner Arbeitgeber seinen Job besonders gut gemacht haben. Dieser bekam im vergangenen Jahr 67.000 Euro als Bonus ausgezahlt – rund 30 Prozent seines Festgehalts, das 221.200 Euro betrug. Absolut gesehen ist das der höchste Boni-Wert unter den Kassenvorständen. Ebenfalls mit großzügigen Boni bedacht wurden die Vorstände der AOK. Helmut Platzer, Vorstandsvorsitzender der AOK Bayern hat knapp 59.000 Euro Bonus bekommen. Rainer Striebel, seit 2014 Vorstandsvorsitzender der AOK Plus, hat 53.400 Euro zusätzlich zu seinem Gehalt bekommen.

Viele der Krankenkassen-Vorstände durften sich über große Steigerungen ihres Gehalts freuen. So zum Beispiel Thomas Johannwille, Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann BKK. Der gelernte Krankenkassenbetriebswirt steigerte seinen Lohn um 23,2 Prozent und verzeichnete damit die größte Steigerung. Seine Bezüge beliefen sich dabei auf 158.703 Euro Festgehalt und 24.855 Euro Bonus.



Bundesversicherungsamt urteilt, was „wirtschaftlich“ ist



Doch nicht alle Krankenkassen-Chefs durften sich über ein steigendes Gehalt freuen. Den Gürtel enger schnallen musste zum Beispiel Manfred Warmuth, Vorstand der SDK Betriebskrankenkasse, dessen Bezüge 2016 um knapp 23 Prozent schrumpften. Auch Jürgen Matkovic, Vorstand der WMF Betriebskrankenkasse, bekam 22,3 Prozent weniger Gehalt.

Wieviel die Vorstände von ihrem Arbeitgeber bekommen, ist eine Ermessensentscheidung. Das Bundesversicherungsamt gibt den Kassen Orientierungshilfe. In einem Grundsatzpapier aus dem Jahr 2005 heißt es, dass sich die Institute mangels Alternativen am Markt orientieren müssen: „Die Wirtschaftlichkeit einer Vorstandsvergütung wird von einer durch Häufung gekennzeichneten Spannbreite der Vergütung gebildet, die Kassen vergleichbarer Größe für ihre Vorstände ausgeben oder ausgeben müssen, um geeignete Bewerber mit den notwendigen Kenntnissen und Fähigkeiten verpflichten zu können“, heißt es in dem Papier. Gehälter wie in der freien Wirtschaft sind also nicht drin.

Auch veröffentlicht das Amt jedes Jahr Statistiken, welche das Nivea der Vorstandsgehälter der Krankenkassen erfassen. Deutlich dabei wird: je mehr Versicherte eine Krankenkasse hat, umso höher auch das Gehalt der Vorstände. In der Gruppe der Kassen, die weniger als 25.000 Versicherte haben, liegt das höchste Gehalt zwischen 140.000 und 160.000 Euro. Bei Kassen, die mehr als 500.000 Versicherten können die Gehälter auch doppelt so hoch sein. Sollte eine Kasse zu sehr aus dem Rahmen fallen, stellt das nach Ansicht des Bundesversicherungsamtes einen Grund für „unwirtschaftliches“ Verhalten da.