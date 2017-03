DüsseldorfLange hatten die Stadt Düsseldorf und die Stadtsparkasse in einem deutschlandweit einmaligen Streit gerungen. Knackpunkt war die Höhe der Gewinnausschüttung des öffentlich-rechtlichen Instituts an seine Träger-Kommune. Doch auch nach dem jüngsten Kompromiss bleibt das Thema virulent, wie die Bilanzpressekonferenz der Stadtsparkasse am Donnerstag zeigte.

Nach dem offiziellen Ende des Konflikts wurde mit Spannung erwartet, welche Ausschüttung die Sparkasse für 2016 vorsieht. Die Antwort von Vorstandschefin Karin-Brigitte Göbel: „Die Frage wollen und können wir jetzt noch nicht beantworten.“ Das Institut sei in der Lage, „für das Geschäftsjahr 2016 eine Ausschüttung an den Träger vorzunehmen.“ Allerdings: „Über die Höhe der Ausschüttung werden wir mit dem Verwaltungsrat Gespräche führen.“