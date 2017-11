BerlinTrotz der schwierigen Regierungsbildung bleiben die deutschen Verbraucher in der Vorweihnachtszeit in Kauflaune. Das Barometer für das Konsumklima verharrte im Dezember unverändert bei 10,7 Punkten, wie die GfK-Forscher am Dienstag zu ihrer Umfrage unter 2000 Frauen und Männern mitteilten.

„Dies ist vor allem vor dem Hintergrund des bevorstehenden Weihnachtsgeschäfts eine gute Nachricht“, sagte GfK-Experte Rolf Bürkl. Die Umfrage wurde schon vor dem Scheitern der Sondierungsgespräche zwischen Union, FDP und Grünen abgeschlossen, doch zeichnete sich schon zuvor in den wochenlangen Verhandlungen eine schwierige Regierungsbildung ab.