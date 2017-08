New YorkDer Name „Goldman Sachs“ stand lange Zeit für außerordentlichen Erfolg an den Kapitalmärkten. Doch nach den letzten beiden Quartalsergebnissen hat sich das geändert. Der langjährige Bankchef Lloyd Blankfein, der sein Haus sicher durch die Finanzkrise geführt hat, muss in US-Medien Schlagzeilen lesen, nach denen er an den Märkten schlechter abgeschnitten hat als alle wichtigen Konkurrenten. Besonders auffällig war zuletzt ein Einbruch von rund 40 Prozent im wichtigen Bereich Zinspapiere, Rohstoffe und Devisen (abgekürzt FICC).

Die gute Nachricht ist: Blankfein will das Problem mit aller Kraft angehen. „Wir wissen, was wir zu tun haben, und wir tun es“, sagte er in einem Interview mit Bloomberg TV, das ihn deutlich nervöser zeigt als bei früheren öffentlichen Auftritten. Als wichtigen Grund für das vergleichsweise schlechte Abschneiden nennt er, dass Goldman als Investmentbank relativ viel Geschäft mit Kunden macht, „die sehr aktiv handeln, wie Hedgefonds“. Andere große Banken mit Schwerpunkt auf das traditionelle Bankgeschäft haben dagegen mehr klassische Unternehmenskunden. „Wir hätten verhindern müssen, dass uns das aus der Balance gerät“, sagt Blankfein, und betont: „Wir bringen das in Ordnung.“