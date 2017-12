BerlinDie griechischen Banken kommen beim Abbau notleidender Kredite voran. Der Bestand habe sich im Dezember um eine Milliarde auf 104,8 Milliarden Euro verringert, teilte die Notenbank am Dienstag mit. Das entspricht 50 Prozent des gesamten Kreditportfolios. Der Zielwert habe bei 50,5 Prozent gelegen.

Als notleidend werden Darlehen bezeichnet, deren Rückzahlung mindestens 90 Tage in Verzug sind. Werden sie abgebaut, müssen Banken weniger Risikovorsorge betreiben. Das so frei werdende Geld kann für neue Kredite an produktivere Teile der Wirtschaft vergeben werden.