AthenDie National Bank of Greece (NBG) verkauft den größten Teil ihres Versicherungsgeschäfts an die niederländische Exin-Gruppe. Der Kaufpreis für 75 Prozent der Anteile liege bei 718 Millionen Euro, teilte Exin am Donnerstag mit. Die zweitgrößte griechische Bank erfülle damit die Anforderungen der europäischen Behörden, sagte Bankchef Leonidas Fragiadakis.