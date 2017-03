Um die Abschreibungen bereinigt lag das Vorsteuerergebnis mit 521 Millionen Euro etwa zwei Prozent unter dem des Vorjahres. Die LBBW hatte bereits einen Gewinnrückgang unter anderem wegen höherer Investitionen in die IT des Geldhauses angekündigt. Das Zinsergebnis schrumpfte wegen der niedrigen Zinsen um knapp zwei Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. Entlastend wirkte die geringere Risikovorsorge für faule Kredite, die um vier auf 51 Millionen Euro sank. Für 2017 stellte Neske ein Vorsteuerergebnis in Höhe eines mittleren dreistelligen Millionenbetrages in Aussicht.