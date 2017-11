Die Banco Santander hat erst in diesem Monat ihren Anteil an dem US-Verbrauchergeschäft auf 68 Prozent erhöht, indem sie den Mitgründer Thomas Dundon auszahlte. Seit 2015 hat die Sparte 35 Prozent ihres Marktwertes verloren. Die spanische Bank war 2006 mit dem Kauf von Drive Financial Services in das US-Verbraucherkreditgeschäft eingestiegen.

Wenn der Arbeitsmarkt sich dreht und viele Amerikaner ihre Jobs verlieren, kann die Blase am Automarkt platzen. Dann sieht es auch für die Banken übel aus. Zu den Anbietern von Autodarlehen gehören neben großen US-Banken wie Wells Fargo und Bank of America auch speziellere Dienstleister wie Allied Finance, Capital One und Santander Consumer.