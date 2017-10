LondonTrotz der Verunsicherung durch den anstehenden EU-Austritt bleibt die Arbeitslosigkeit in Großbritannien so gering wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Quote verharrte zwischen Juni und August mit 4,3 Prozent auf dem niedrigsten Wert seit 1975, wie das Statistikamt am Mittwoch in London mitteilte. Allerdings schrumpft die Kaufkraft der Briten ungeachtet der stabilen Lage am Arbeitsmarkt. Die Löhne wuchsen zwar mit durchschnittlich 2,2 Prozent etwas stärker als gedacht. Die Inflationsrate liegt derzeit allerdings mit drei Prozent so hoch wie seit 2012 nicht mehr, was an der Kaufkraft der Beschäftigten nagt.

Angesichts der höheren Inflation könnte die Bank of England kommenden Monat ihren Leitzins erstmals seit einem Jahrzehnt anheben. „Ich kann nichts in diesen Zahlen erkennen, was die Bank of England von ihrem Kurs abbringen könnte“, sagte Ökonom Sam Hill von RBC Capital Markets zu den Arbeitsmarktdaten. Das britische Pfund wertete in Erwartung der Zinserhöhung auf, da höhere Zinsen die Währung attraktiver machen.