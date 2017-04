LondonGroßbritannien treibt das Geschäft mit islamkonformen Finanzen voran. Die Aufsichtsbehörden erteilten erstmals einer Finanztechnologiefirma die volle Zulassung, die nach dem Recht des Islam arbeitet. Das in der britischen Hauptstadt ansässige Startup-Unternehmen Yielders bietet Kleinanlegern Zugang zum Immobilienmarkt. Dabei hält es sich nach einer Bestätigung durch einen Religionsvertreter an die islamischen Scharia-Regeln, die unter anderem Zinsgeschäfte ausschließen. Als Finanztechnologiefirma (Fintech) gehört Yielders zu jener Branche, die mit ihren technikzentrierten Geschäftsmodellen in der traditionellen Bankenwelt derzeit für Aufsehen sorgt.