LondonTrotz der Unsicherheit über die Brexit-Verhandlungen blickt die britische Industrie zuversichtlicher auf die Konjunktur des Landes. Die britische Wirtschaft werde in diesem Jahr um 1,6 Prozent wachsen und im nächsten Jahr noch einmal um 1,4 Prozent, sagte der Branchenverband CBI am Dienstag voraus. Im November hatte der Verband noch mit einem Plus von 1,3 Prozent für 2017 und mit 1,1 Prozent für 2018 gerechnet. Die CBI-Prognose berücksichtigt aber noch nicht das Ergebnis der Parlaments-Wahl von Anfang Juni. Hier hatte die konservative Premierministerin Theresa May überraschend die Mehrheit verloren - was die Unsicherheit rund um die jüngst angefangenen Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens vergrößert hat.