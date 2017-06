LondonDie Unternehmen in Großbritannien haben im April ihre Produktion leicht erhöht. Die Betriebe stellten 0,2 Prozent mehr her als im März, wie das nationale Statistikamt ONS am Freitag mitteilte. Der Anstieg fiel jedoch deutlich geringer aus als von Volkswirten erwartet. Speziell in der Industrie lag der Produktionsanstieg ebenfalls bei 0,2 Prozent. Auch hier hatten Ökonomen mit einem kräftigeren Zuwachs gerechnet. Andere Daten des ONS zeigten zudem, dass das britische Handelsdefizit etwas stärker zurückging als von Fachleute prognostiziert.