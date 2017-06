LondonIn Großbritannien mehren sich die Signale für eine Zinserhöhung. Notenbank-Chefvolkswirt Andy Haldane sagte am Donnerstag der BBC, eine solche Option müsse „ernsthaft ins Auge gefasst werden“, um die Inflation in Schach zu halten. „Einstweilen sind wir aber zufrieden damit, wo die Zinsen stehen. Doch wir müssen wachsam sein, was auf uns zukommt.“ Haldane hat bereits offen signalisiert, dass er im zweiten Halbjahr für eine Anhebung des Schlüsselsatzes stimmen wolle. Laut Notenbankchef Mark Carney wird dieses Thema in den nächsten Monaten spruchreif. Da sich die Wirtschaft der Vollauslastung nähere, rücke eine solche Entscheidung näher.

Die Stimmung der britischen Konsumenten hat sich unterdessen so stark eingetrübt wie seit zehn Monaten nicht mehr. Das Barometer dazu fiel im Juni auf minus 7,4 Punkte von minus 6,1 Zählern im Mai, wie die EU-Kommission mitteilte. Dies dürfte mit der steigenden Inflation zusammenhängen, die die Kaufkraft der Briten bremst.