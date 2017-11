Jetzt muss der Energiekonzern die Arbeiten aber schon wieder einstellen – zumindest vorerst. Das Oberverwaltungsgericht Münster verfügte am Dienstag in einer „Zwischenentscheidung“, dass ab Dienstagabend, um 18 Uhr, vorläufig keine Rodungsarbeiten im Hambacher Forst mehr stattfinden dürfen. Sie verpflichtete dabei das Land Nordrhein-Westfalen dies bei RWE sicherzustellen.

Beim Oberverwaltungsgericht Münster liegt ein Eilantrag des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) vor, mit dem die Umweltschützer RWE von den Rodungsarbeiten abhalten wollen. Darüber muss das Gericht noch befinden. Damit bis zu der Entscheidung aber keine irreversiblen Fakten geschaffen werden, haben die Richter jetzt den sogenannten „Hängebeschluss“ als vorübergehende Regelung erlassen. Die Zwischenentscheidung sei „zur Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes angesichts der Komplexität des Sachverhalts und der sich stellenden Rechtsfragen sowie zur Vermeidung irreversibler Zustände erforderlich“, erklärte das Gericht.

Am Freitag hatten RWE und das Land Nordrhein-Westfalen noch in erster Instanz beim Verwaltungsgericht Köln einen Erfolg verbucht. Das Verwaltungsgericht wies die Klage des BUND zurück. Daraufhin nahm RWE am Montag die Rodungsarbeiten wieder auf.

Nach Angaben der Polizei kam es dabei zu Auseinandersetzungen mit Aktivisten. Beamte und RWE-Mitarbeiter seien unter anderem mit Steinen beworfen worden, hieß es. Die Polizei setzte daraufhin Pfefferspray ein. Das wurde wiederum von Umweltschützern als unverhältnismäßig kritisiert.