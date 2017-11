FrankfurtFaule Kredite bleiben auch im nächsten Jahr für die EZB-Bankenaufseher ein großes Thema. „Sie setzen die Profitabilität der Banken unter Druck und insbesondere auch die Fähigkeit dieser Banken, Kredite zu vergeben und damit die Realwirtschaft zu stützen“, sagte EZB-Generaldirektor Korbinian Ibel am Mittwoch auf der Handelsblatt-Tagung „European Banking Regulation“ in Frankfurt. Die Aufsicht erwarte, dass Institute realistische Strategien entwickeln, wie sie bei dem Abbau dieser Bestände an Problemdarlehen vorankommen wollten. Die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank werde ihre finalen Prioritäten für 2018 im Dezember vorlegen.

„Wir sehen Fortschritte“, sagte Ibel. Der Bestand an Problemkrediten sei zwischen dem zweiten Quartal 2016 und 2017 innerhalb der Euro-Zone von fast 940 Milliarden Euro auf unter 800 Milliarden Euro gesunken. Aber natürlich sei das immer noch eine viel zu hohe Zahl. Nötig seien auch Gesetzesänderungen in der EU und in den Mitgliedstaaten, um für Banken gerichtliche sowie außergerichtliche Verfahren zu zum Abbau von Problemdarlehen zu ermöglichen. „Es muss viel getan werden, was völlig außerhalb der Kompetenz des Aufsehers liegt aber sehr wohl innerhalb der Kompetenz des Gesetzgebers“, sagte Ibel.