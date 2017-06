New YorkNach JPMorgan und der Bank of America stimmt auch die Citigroup die Märkte auf geringere Handelseinnahmen im zweiten Quartal ein. Der Trend bei der Citigroup stimme mit dem der Konkurrenten überein, sagte Bankchef Mike Corbat am Donnerstag bei einer Investorenkonferenz. JPMorgans Finanzchefin Marianne Lake hatte am Mittwoch gesagt, dass die Handelseinnahmen im bisherigen Verlauf des zweiten Quartals um 15 Prozent gefallen seien.