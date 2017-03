FrankfurtDer weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück schüttet nach einem Rekordgewinn mehr Geld an die Aktionäre aus. Die Dividende steige insgesamt auf 5,00 Euro je Aktie von 4,75 Euro, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Die Auszahlung setze sich aus einer Basisdividende von 3,50 Euro je Titel zuzüglich einer Sonderdividende von 1,50 Euro je Aktie zusammen. Damit schütten die Niedersachsen die Hälfte des Gewinns an ihre Aktionäre aus. Hauptprofiteur ist der Mutterkonzern Talanx, der gut 50 Prozent an dem Unternehmen hält. 2016 fuhr Hannover Rück dank geringer als erwartet ausgefallener Großschäden mit 1,17 (2015: 1,15) Milliarden Euro den fünften Rekordgewinn in Folge ein.