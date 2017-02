FrankfurtDie Hannover Rück erwartet für das laufende Jahr einen Milliardengewinn. Nach den Verhandlungen über die Erneuerung der Verträge zum Jahreswechsel hob der weltweit drittgrößte Rückversicherer die Gewinnerwartung für das laufende Jahr auf mehr als eine Milliarde Euro an, wie er am Donnerstag mitteilte.

Bisher hatte Hannover Rück – wie schon für 2016 – mehr als 950 Millionen Euro Gewinn in Aussicht gestellt. Die Bruttoprämie in der Schaden- und Personen-Rückversicherung werde in diesem Jahr um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz steigen.