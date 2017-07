HannoverDer Versicherer Talanx übernimmt das Kolumbien-Geschäft des italienischen Generali-Konzerns und baut damit seine Präsenz in Lateinamerika weiter aus. Der Kaufpreis für gut 90 Prozent der Anteile an Generali Colombia liege bei rund 30 Millionen Euro, teilte Talanx am Mittwoch in Hannover mit. Der Konzern mit Marken wie HDI und Neue Leben hatte sich schon länger nach Übernahmezielen auf dem Kontinent umgeschaut. „Die Übernahme der Generali Colombia ist für Talanx ein strategischer Schritt zur Erschließung des fünftgrößten lateinamerikanischen Markts“, sagte der Chef von Talanx International, Torsten Leue.