ParisDie Serie von Wirbelstürmen in den USA und der Karibik kostet den französischen Rückversicherer Scor nach ersten Schätzungen rund 430 Millionen Euro. Die Zahlen basierten auf eigenen Daten und Risikomodellen, seien aber noch mit Unsicherheit behaftet, erklärte der Konkurrent von Münchener Rück und Hannover Rück am Montag in Paris. Die beiden deutschen Rückversicherer hatten wegen der Schäden, die die Hurrikane „Harvey“, „Irma“ und „Maria"“ angerichtet haben, Fragezeichen hinter ihre Gewinnprognosen gesetzt.