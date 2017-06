DüsseldorfHerbert Grüntker wirkt höchst zufrieden. Der Vorstandsvorsitzende der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) sitzt in einem Konferenzsaal in der dritten Etage des Geschäftssitzes in Düsseldorf und erklärt: „Die Entscheidung nach NRW zu gehen, war aus unserer Sicht der absolut richtige Schritt.“ Jetzt haben man den Anspruch „die Landesbank in Nordrhein-Westfalen“ zu werden.

Für einen Laien mag das seltsam klingen. Was macht die Landesbank Hessen-Thüringen in Nordrhein-Westfalen? Doch auf der Suche nach Neugeschäften sind mittlerweile alle fünf Landesbanken außerhalb ihrer eigentlichen Kernregion aktiv. NRW ist dabei besonders begehrt, schließlich sitzen nirgendwo mehr Unternehmen als hier.