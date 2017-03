Zu einer Wiederwahl von Sparkassenpräsident Georg Fahrenschon äußerte Grandke sich zurückhaltend. Fahrenschon strebt eine zweite Amtszeit an der Spitze Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) an, seine aktuelle endet im Mai 2018. Üblicherweise wird die Nachfolge einige Monate zuvor, in diesem Fall wahrscheinlich im Herbst festgezurrt. „Der DSGV hat einen Zeitplan.“ Dann werde man schauen, wer kandidiere, so Grandke. Es gebe andere, die letztlich über die Personalie entscheiden würden, das sei nicht der Sparkassenverband Hessen-Thüringen. Grandke spielte damit darauf an, dass an der Spitze der regionalen Sparkassenverbände meist CDU-Politiker stehen, Fahrenschon selbst war für die CSU Finanzminister in Bayern. Grandke, früher Oberbürgermeister von Offenbach, dagegen gehört der SPD an.