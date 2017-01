BrüsselNach mehr als 20 Jahre langen Diskussionen haben sich die EU und die USA auf die Angleichung der Regeln für Versicherer und Rückversicherer geeinigt. Ziel der am Freitag von der EU-Kommission verkündeten Vereinbarung ist es, Hürden bei transatlantischen Geschäften abzubauen. Künftig sollen Rückversicherer weniger Kapital vorhalten müssen, wenn sie auf der jeweils anderen Seite des Atlantiks tätig sind. Die Hauptaufsicht über einen weltweit tätigen Versicherungskonzern soll in seinem Heimatland liegen. Die Behörden in den USA und der EU sollen sich aber zugleich enger austauschen. Die direkten Verhandlungen über das Abkommen dauerten mehr als ein Jahr. EU-Parlament und US-Kongress müssen der Einigung noch zustimmen.