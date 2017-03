HannoverDie Digitalisierung ist für viele deutsche Firmenlenker ein Topthema. Davon will von der japanische Industrieriese Hitachi profitieren: Er plant, digitale Dienstleistungen offensiv in Deutschland zu vermarkten. Dabei steht seine Plattform fürs Internet der Dinge im Mittelpunkt – also die Vernetzung von Geräten wie Produktionsanlagen, Fahrzeugen oder Haushaltsgeräten.

„Für Hitachi ergibt sich eine große Chance“, sagte Konzernchef Toshiaki Higashihara dem Handelsblatt auf der Cebit. Allerdings brauche es dafür Partner, die das Land gut kennen. Daher spreche man in Hannover mit deutschen Unternehmen über eine mögliche Kooperation. Japan ist in diesem Jahr Partnerland der Messe, neben Hitachi sind knapp 120 weitere Aussteller von dort dabei. Mit seiner grauen Mähne ist Higashihara das Gesicht der japanischen Wirtschaft: Er ist Vorsitzender der Außenhandelsorganisation Jeita.