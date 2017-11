HongkongDer chinesische Mischkonzern HNA will Insidern zufolge ihre Banken überzeugen, einen am Freitag fälligen Kredit um drei Monate zu verlängern. Dieses Anliegen habe der Deutsche-Bank-Großaktionär vergangene Woche geäußert, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Mit dem einjährigen Kredit im Volumen von 3,5 Milliarden Hongkong Dollar (380 Millionen Euro) hatte die Gruppe einen Teil ihres ersten Grundstückskauf in Hongkong finanziert. Es blieb zunächst offen, wie die Kreditgeber Bank of East Asia, Nanyang Commercial Bank and Chong Hing Bank auf die Bitte reagieren. HNA erklärte, die Gespräche mit den Banken dauerten an. Details könne man nicht nennen. Die drei Geldhäuser lehnten eine Stellungnahme ab.

HNA steht wegen der undurchsichtigen Konzernstruktur und teurer Zukäufe im Ausland bei Aufsehern und Banken unter besonderer Beobachtung. In den vergangenen beiden Jahren hatte HNA weltweit 50 Milliarden Dollar für Übernahmen ausgegeben und dabei Anteile in Logistikunternehmen, Hotels oder Banken gekauft. So hält HNA rund zehn Prozent an der Deutschen Bank. Zudem ist der Konzern an der Hotelgruppe Hilton beteiligt und ist auch bei Fluggesellschaften und Immobilien engagiert.