MünchenUnbeirrt von der erneuten Ablehnung der Bundeskanzlerin hält die CSU an ihrer Forderung nach Begrenzung der Flüchtlingszahlen fest. „Die Obergrenze ist und bleibt ein Ziel der CSU. Aber ich bin auch schon zufrieden, was sich alles verändert hat“, sagte Parteichef Horst Seehofer am Montag in München, wo der CSU-Vorstand ein eigenes Wahlprogramm namens „Bayernplan“ beschließen wollte. Zentrale Forderungen sind – neben der Obergrenze in der Flüchtlingspolitik – die Ausweitung der Mütterrente und die Einführung bundesweiter Volksabstimmungen. In diesen Punkten ist sich die CSU uneins mit der Schwesterpartei CDU, mit der sie Anfang Juli ein gemeinsames Unions-Wahlprogramm vorgelegt hat.

Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel lehnte am Sonntag in der ARD zentrale Forderungen der Schwesterpartei erneut ab. „Zur Obergrenze ist meine Haltung klar: Ich werde sie nicht akzeptieren.“ Steuerung und Ordnung in der Flüchtlingspolitik ließen sich auch anders erreichen. Seehofer sagte am Montag: „Allein die Tatsache, dass die Obergrenze im Raum steht, hat schon zu einer grundlegenden Veränderung der Politik in Berlin geführt – und zwar ganz in unserem Sinne.“