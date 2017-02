2017 will die Bank den Gewinn leicht steigern und das globale Mittelstandsgeschäft ausbauen. In Niedrigzins-Zeiten setze man hier weniger auf Neukunden und Kreditvergabe. Vielmehr wolle man an jedem Kunden mehr verdienen, sagte Vorstandschefin Carola von Schmettow. „Nach der volumengetriebenen Wachstumsphase, um Marktanteile zu gewinnen, fokussiert sich unser Haus nun auf eine renditeorientierte Strategie.“ Die könnte aufgehen: Der Provisionsüberschuss stieg um 7,6 Prozent auf 475 Millionen Euro. Negativzinsen für Privatkunden schloss Schmettow aus.