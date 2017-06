LondonDie britische Großbank HSBC hat nach 20 Monaten die Erlaubnis für die Gründung eines Investmentbanking-Gemeinschaftsunternehmens in China erhalten. HSBC arbeitet in der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft mit der staatlich unterstützten Qianhai Financial Holdings zusammen, behält aber die Mehrheit an der neuen Tochter. „Die Schaffung dieses Gemeinschaftsunternehmens ist ein wichtiger Schritt für HSBC, um unser strategisches Ziel zu erreichen, auf dem chinesischen Festland zu wachsen und zu investieren“, sagte HSBC-Chef Stuart Gulliver am Freitag.