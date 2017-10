London, HongkongDie britische Großbank HSBC profitiert weiter von einem starken Geschäft in Asien und einer hohen Kreditnachfrage. So konnte die Bank die Schwäche im Kapitalmarktgeschäft ausgleichen und die Erträge zwischen Juli und Ende September das dritte Quartal in Folge steigern. Die um Sondereffekte bereinigten Erträge seien um zwei Prozent auf 13 Milliarden Dollar (11 Mrd Euro) gestiegen, teilte die Bank am Montag in London mit.

Allein in Asien sei das Ergebnis um zehn Prozent auf vier Milliarden Dollar gestiegen, teilte das Institut am Montag mit. Vor allem in Hongkong sei es rund gelaufen. Im Vorjahreszeitraum war der Gewinn noch wegen einer Milliarden-Belastung durch den Verkauf der Brasilien-Sparte und negative Wechselkurseffekten auf 843 Millionen Dollar eingebrochen.