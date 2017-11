Frankfurt/MainDie vor dem Verkauf an Finanzinvestoren stehende öffentliche HSH Nordbank muss sich ihren Platz unter den privaten Geschäftsbanken erkämpfen. „Es gibt niemanden, den wir von vornherein ausschließen“, sagte der Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), Hans-Walter Peters, am Montag in Frankfurt. Es gebe aber „hohe Hürden, die zu nehmen sind“. Er zielte damit auf den Einlagensicherungsfonds des Verbandes ab.

Der Fonds des Bankenverbandes geht über die gesetzliche Grundsicherung hinaus. „Altrisiken kann dieser Einlagensicherungsfonds nicht übernehmen“, sagte Peters, im Hauptberuf Chef der Hamburger Privatbank Berenberg. Er forderte eine Abfederung der Risiken aus Altgeschäften über Garantien. Gleichzeitig müsse das Neugeschäft tragfähig sein. „Dann kann man auch aufgenommen werden.“