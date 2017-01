Die HSH Nordbank kommt beim Ausmisten voran. Das Institut stehe kurz davon, ein milliardenschweres Portfolio an Altkrediten loszuschlagen, sagten vier mit dem Vorgang vertraute Personen am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Insgesamt werde die Hamburger Landesbank durch den Deal, der schon in den nächsten Tagen verkündet werden könnte, um 1,6 Milliarden Euro entlastet, erklärte einer der Insider.

Verkauft würden vor allem Immobilienkredite und Flugzeugfinanzierungen, der Großteil davon sei ausfallgefährdet. Flugzeugkredite im Nennwert von rund 800 Millionen Euro gingen voraussichtlich an die australische Investmentbank Macquarie, die in dem Bereich führend ist. Die beiden Banken wollten sich dazu nicht äußern.