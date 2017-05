DüsseldorfWas hat die HSH Nordbank die Hamburger Steuerzahler seit ihrer Gründung im Jahr 2003 gekostet? Dieser Frage gingen neun Studenten gemeinsam mit ihrem Professor Dirk Heithecker an der Hochschule Hannover nach. Das Ergebnis: 14,46 Milliarden Euro, wie die „Hamburger Morgenpost“ berichtet. Für die beiden an der Rettung der Bank beteiligten Länder – Hamburg und Schleswig Holstein – macht das jeweils 7,23 Milliarden Euro Verlust. Teilt man die Verluste unter den Bewohnern der Hansestadt – dem früheren Sitz der Bank auf –, kommt man auf 3886 Euro pro Kopf.

In die Berechnungen ließen die Studenten die durch die Bank in Anspruch genommenen Garantien der Länder sowie geflossene Kapitalerhöhungen, Aktienkäufe und allgemeine Finanzierungskosten einfließen. Die bisherigen Schätzungen von Politikern und Experten zu den Verlusten rangierten irgendwo zwischen 8,3 und 30 Milliarden Euro – die Studie von Heitheckers Studenten bietet also einen ersten objektiven Anhaltspunkt für den Umfang der Verluste.