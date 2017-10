Am Sonntagnachmittag gaben der Hamburger Finanzsenator Peter Tschentscher (SPD) und die Finanzministerin von Schleswig-Holstein, Monika Heinold, eine erste Einschätzung ab: „Zum Stichtag 27.10.2018 sind aus dem Kreis der Bieter verbindliche Angebote für die HSH Nordbank abgegeben worden. Nach erster Sichtung bieten diese eine gute Grundlage, um den Verkaufsprozess fortsetzen zu können“, hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Um welche Bieter es sich handelt, verrieten die Mehrheitseigner nicht. Aber es wird davon ausgegangen, dass nur noch Finanzinvestoren im Spiel sind. Zu den Interessenten zählen Christopher Flowers und Apollo, die wohl zusammen ein Angebot abgeben werden, Cerberus, Lone Star sowie ein Investor aus Großbritannien, der namentlich bislang nicht in Erscheinung trat.

Die Mehrheitseigner verrieten auch nicht, ob für die gesamte Bank Angebote abgegeben wurden oder nur für Teile. Die Bank besteht aus einer funktionierenden Kernbank und einer defizitären Abbaubank. Die Brüsseler Behörde verpflichtete die beiden Bundesländer zu einem Verkauf, im Gegenzug gab es grünes Licht für gewährte Beihilfen.

In den vergangenen Monaten sind die Chancen für einen Verkauf der gesamten Bank deutlich gestiegen. HSH-Vorstandschef Stefan Ermisch geht davon aus, dass bis Ende 2018 nur noch faule Kredite in Höhe von 3,8 Milliarden Euro in der Abbaubank verbleiben werden. Diese wiederum sind zur Hälfte wertberichtigt. Die Risiken sind also beherrschbar. Für den Konzern rechnet Ermisch in diesem Jahr mit einem Gewinn von 120 Millionen Euro.