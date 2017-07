Shell hatte am Dienstag Zahlen vorgelegt, die die Erwartungen von Branchenbeobachtern übertroffen hatten. Der Konzern hatte zuletzt die Kosten stark gesenkt, um in einer Welt mit einem Preis von 50 Dollar pro Fass Öl (Barrel) erfolgreich sein zu können. Die Firma habe sich eine „Niedriger für immer“-Einstellung zugelegt, so Van Beurden.

„Die ganze Bewegung der Elektrifizierung der Wirtschaft, elektrische Mobilität in Gegenden wie Nordwest-Europa, den USA und sogar China ist eine gute Sache“, sagte Van Beurden in einem Interview mit Bloomberg TV. „Wir müssen zu einer höheren Marktdurchdringung von elektrischen Autos oder Wasserstoff- oder Gas-Fahrzeugen, wenn wir das Zwei-Grad-Ziel erreichen wollen.“

Ein kleines Rätsel gibt Shell mit dieser Information allerdings auf den Weg. Denn bei Mercedes gibt es diesen Hybrid im Moment gar nicht. Die S-Klasse, das Flaggschiff der Mercedes-Produktfamilie, steckt mitten im Modellwechsel. Die alte Variante gibt es bereits nicht mehr mit dem alternativen Antriebs zu kaufen und für die neue S-Klasse mit Plug-in-Hybrid gibt es noch keinen Starttermin, wie ein Mercedes-Sprecher auf Anfrage erklärt. Immerhin so viel ist aber klar: die reine elektrische Reichweite der Hybrid-S-Klasse solle bis zu 50 Kilometer betragen. Das Vorgängermodell war in Praxistest auf unter 20 Kilometer gekommen.

Van Beurden werde sein Dieselauto abgeben und ab September ein Plug-in-Hybridauto fahren, so ein Konzernsprecher – allerdings ein wuchtiges, etwa zwei Tonnen schweres. Seine Wahl sei auf einen Mercedes-Benz S500e gefallen. Dank eines Elektroantriebs kann der Wagen zumindest eine zweistellige Anzahl an Kilometern ganz ohne Diesel oder Benzin fahren. Shells Finanzchefin Jessica Uhl fährt bereits ein reines Elektroauto, einen BMW i3.

Shell will bis zu eine Milliarde Dollar pro Jahr in seine Sparte „New Energies“ investieren, da der Wandel zu mehr erneuerbaren Energiequellen und Elektroautos sich beschleunige. Der Konzern sieht Chancen für Brennstoffzellen, die mit Wasserstoff betrieben werden, Biotreibstoffen für die Luftfahrt, Seefahrt und Schwerlasttransporte – also Marktsegmente, in denen Batterien nicht praktikabel sind. „Wir müssen uns weiter neu erfinden“, so Van Beurden.