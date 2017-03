HannoverHier wirkt Hannover fast wie Paris: Wer am Cebit-Stand des Technologieriesen IBM vorbeischaut, der kann sich wundern. Auf der Bühne flaniert eine junge Dame in Modelpose an den Zuschauern vorbei. Das Besondere: Das elfengleiche Kleid blinkt in unterschiedlichen Farben auf. Ist IBM angetreten, den Guccis und Chanels dieser Welt Konkurrenz zu machen?

Mitnichten: Hinter dem Kleid steckt zwar eine Berliner Modedesignerin, aber der Zweck ist nur ein Marketing-Gag. Das Kleid fängt Stimmungen von Tweets auf und spiegelt diese in farbigen LED-Lichtern wieder. Eigens für die Cebit hat IBM diesen „Cognitive Dress“ in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft entwickelt. Das intelligente Computersystem Watson analysiert Tweets mit dem Hashtag #IBM und bewertet diese hinsichtlich der ausgedrückten Stimmungen und übersetzt sie in die Farben der LED-Lichter.