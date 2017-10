PekingDie chinesischen Großbanken profitieren vom robusten Wirtschaftswachstum in der Volksrepublik. Vier der fünf größten Institute steigerten im dritten Quartal ihren Nettogewinn, wie die jüngsten Bilanzen zeigten. Bei der Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), der China Construction Bank (CCB) und der Agricultural Bank of China (AgBank) sank zugleich der Anteil fauler Kredite.

Die chinesische Staatsführung will mit zahlreichen Reformen den Schuldenberg in China abbauen. Die Regeln für die Kreditvergabe wurden verschärft, riskanteren Geschäften ein Riegel vorgeschoben.