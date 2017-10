BerlinDie Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist im Oktober auf ein Rekordhoch gestiegen. Die vom Ifo-Institut befragten Unternehmen waren mit ihrem laufenden Geschäft überaus zufrieden und zeigten sich für die kommenden Monate noch weit zuversichtlicher. „Die Stimmung in den deutschen Chefetagen hat ein neues Allzeithoch erreicht“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest am Mittwoch in München. „Die deutsche Wirtschaft steht unter Volldampf.“

Der Geschäftsklimaindex stieg von 115,3 auf 116,7 Punkte. Die Industrieunternehmen waren merklich zufriedener mit ihrer aktuellen Lage. Die Erwartungen für die nächsten Monate erreichten ferner ein neues Jahreshoch. Treiber dabei waren die Hersteller von Investitionsgütern, vor allem die Maschinenbauer. Die Kapazitätsauslastung in der Industrie stieg auf über 87 Prozent und lag damit weit über dem langfristigen Durchschnitt.