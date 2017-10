BerlinDie Nachfrage der Unternehmen in Deutschland nach neuen Mitarbeitern ist im Oktober etwas gesunken. Das Beschäftigungsbarometer fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,3 auf 112,0 Punkte, wie das Ifo-Institut am Montag zu seiner Erhebung unter 9500 Unternehmen mitteilte. „Der leichte Rückgang ist nur auf die Dienstleister zurückzuführen“, hieß es dazu. Dort würden zwar weiter neue Leute gesucht, nur nicht mehr ganz so viele.