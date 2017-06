FrankfurtDie Düsseldorfer Mittelstandsbank IKB verkauft ihr Leasing-Geschäft an den Finanzinvestor HPS Investment Partners. Wie die Bank, die zu Beginn der Finanzkrise 2007 strauchelte und vom Staat gerettet werden musste, am Donnerstag mitteilte, soll der Verkauf noch in diesem Jahr über die Bühne gehen. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Wie Reuters von einer Person mit Kenntnis des Deals erfuhr, bekommt die IKB für ihre Leasingsparte mit 23.000 Kunden und 500 Mitarbeitern 210 Millionen Euro. IKB Leasing mit Sitz in Hamburg ist in zehn europäischen Ländern aktiv.