DüsseldorfSie sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft: Bertelsmann, Beiersdorf, Fresenius, Porsche. So verschieden die Produkte auch sind, eines haben die milliardenschweren Konzerne gemeinsam: Sie werden von der Familie geführt. Und das ist gut fürs Geschäft, wie das aktuelle Edelman Trust Barometer, das dem Handelsblatt exklusiv vorliegt, belegt.

Die Fakten der Umfrage bei 15.000 Konsumenten in 12 Ländern sind eindeutig: Kein anderes Land traut Familienunternehmen in dem Ausmaß, wie die Deutschen. Hierzulande liegt das Vertrauen in Familienunternehmen bei 74 Prozent – gegenüber Unternehmen im Allgemeinen mit 43 Prozent.